تجهيزات بريطانية عسكرية الى المتوسط

نشرت الحكومة البريطانية تجهيزات عسكرية للمراقبة البحرية والجوية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، "لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد"، في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.



وقالت الحكومة، في بيان، "ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتبارا من الجمعة لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية".