حكومة الطوارئ في إسرائيل طوال مدة الحرب

صادق البرلمان الإسرائيليّ على "حكومة الطوارئ" طوال مدة الحرب بتأييد 66 نائبًا مقابل أربعة، حسب بيان صادر عن البرلمان.



وأدى عضو المعارضة بيني غانتس وأربعة أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.