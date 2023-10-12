حواجز دولية أمام وصول إيران إلى أصول بقيمة 6 مليارات دولار

اتفق مسؤولون في الولايات المتحدة وقطر على منع إيران من استخدام أصول بقيمة 6 مليارات دولار، في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل، وفق تقرير إخباريّ.

