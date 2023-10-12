البيت الأبيض: الإسرائيليون "لا يرغبون" في نشر قوات أميركية

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشيراً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية نفسها "لن ترحّب" بمثل هذه الخطوة.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أميركيين مشاركين في هذا النزاع".