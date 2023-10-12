ماكرون يدعو إسرائيل الى رد "قوي وعادل" على عملية حماس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إسرائيل الى رد "قوي وعادل" على العملية التي شنتها حركة حماس السبت، واصفا العملية بـ"الإرهابية".

وأكد أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها لتأمين الافراج عن الرهائن الذين خطفتهم الحركة.



وقال في خطاب متلفز إن "الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائما رد قوي وعادل"، مضيفا: "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديمقراطية".



وتوجه الى عائلات الفرنسيين المخطوفين بالقول إن باريس "ستقوم بكل الممكن الى جانب السلطات الاسرائيلية وشركائنا لعودة هؤلاء آمنين الى منازلهم".