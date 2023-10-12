السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة "صامدين ومتواجدين على أرضهم"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين "على أرضهم" في القطاع، محذّرا من أن خروجهم قد يؤدي الى "تصفية القضية" الفلسطينية.



وتطرق السيسي في خطاب الى استضافة مصر العديد من "الضيوف" الذين فرّوا من دول أخرى، محذّرا من أنه "بالنسبة للقطاع... هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية هذه القضية". وقال: "هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها، والمهم أن شعبها (غزة) يفضل صامدا ومتواجدا على أرضه، ونحن سنبذل أقصى الجهد لكي نخفف عنه" في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل في أعقاب عملية عسكرية لحركة حماس.