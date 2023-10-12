وزير الدفاع الأميركي يزور إسرائيل الجمعة ويلتقي نتانياهو

يجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارة إلى إسرائيل الجمعة يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خضم الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أميركي.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله إن زيارة أوستن التي تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل، ستتضمن أيضا اجتماعات مع مسؤولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.