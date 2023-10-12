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وزيرة الخارجية الفرنسية تعتزم زيارة إسرائيل الأحد

أخبار دولية
2023-10-12 | 15:19
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وزيرة الخارجية الفرنسية تعتزم زيارة إسرائيل الأحد
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وزيرة الخارجية الفرنسية تعتزم زيارة إسرائيل الأحد

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنّها تعتزم زيارة إسرائيل الأحد، وذلك خلال حديثها إلى الصحافة مساء الخميس من مطار رواسي شارل ديغول في باريس، حيث كانت تنتظر وصول مواطنين فرنسيين على متن رحلة إجلاء.
     
وقالت: "بناء على طلب رئيس الجمهورية سأذهب إلى المنطقة اعتباراً من الأحد". 

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت ستزور إسرائيل، أجابت بـ"نعم".

أخبار دولية

كاترين كولونا

إسرائيل

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