وزير الخارجية الإيراني يقول إن "جبهة جديدة" ضدّ اسرائيل تعتمد على التطورات في غزة

أعلن وزير الخارجية الإيراني الذي تدعم بلاده حركة حماس، الخميس أن "جبهة جديدة" ضدّ اسرائيل في الشرق الأوسط تعتمد على "تصرفات" اسرائيل في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي.



وتتوجه الأنظار إلى الجمهورية الإسلامية بسبب دعمها حركة حماس منذ أمد. وعلى الرغم من دعم طهران لهذه الحركة الفلسطينية، يؤكد القادة الإيرانيون عدم ضلوع طهران في الهجوم الذي شنته حماس السبت ضدّ اسرائيل.



وتخشى الولايات المتحدة أن تُفتح جبهة جديدة في شمال اسرائيل عند الحدود مع لبنان، في حال قرر حزب الله المدعوم من إيران وحليف حماس، التدخل بشكل واسع.



وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد إن "مسؤولين في بعض الدول يسألوننا عن إمكانية فتح جبهة جديدة في المنطقة".



وأضاف: "قلنا لهم إن جوابنا الواضح في ما يتعلق بالاحتمالات المستقبلية هو أن كل شيء يعتمد على تصرفات الكيان الصهيوني في غزة".