بايدن يندد بوصف ترامب لحزب الله بـ"الذكي"

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، بوصف سلفه دونالد ترامب لحزب الله بـ"الذكي جدا"، بعد تبادل عناصر الحزب النار مع جنود إسرائيليين عبر الحدود اللبنانية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على الدولة العبرية قبل ستة أيام، وفق ما نقل متحدث باسمه.



واتهم ترامب أيضا خلال مناسبة انتخابية في فلوريدا إدارة بايدن بتمويل هجوم حركة حماس نتيجة صفقة تبادل السجناء التي نفذتها مع ايران الداعمة لحماس وحزب الله.



وقال بايدن في منشور على منصة "إكس" إن "دعم بلدنا لإسرائيل حاسم ولا يتزعزع. وليس هذا بالوقت المناسب للثناء على الإرهابيين الذين يسعون لتدميرها".



وأدلى ترامب بهذه التعليقات أمام أنصاره في وست بالم بيتش في معرض توجيهه انتقادات للبيت الأبيض.



وقال ترامب: "أتعلمون، إن حزب الله ذكي جدا. كلهم أذكياء جدا".



وردّ نائب المتحدث باسم البيت الابيض أندرو بايتس على تعليقات ترامب بالقول إنها "خطيرة وجنونية".



كما ردّت إسرائيل أيضا بغضب على لسان وزير الاتصالات شلومو قرعي الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه من الواضح أن ترامب لا يمكن الوثوق به.



وأضاف: "من المعيب أن يساهم شخص كهذا كان رئيسا سابقا للولايات المتحدة في الدعاية وينشر تعليقات تضر بمعنويات سكان اسرائيل". وتابع: "لا نحتاج للتعامل معه أو مع الهراء الذي يتفوه به".

