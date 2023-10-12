رئيستا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تتوجهان إلى اسرائيل الجمعة

تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى إسرائيل الجمعة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس.