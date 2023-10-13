إسرائيل تأمر سكان شمال قطاع غزة بالنزوح إلى جنوبه خلال 24 ساعة

إسرائيل تأمر سكان شمال قطاع غزة بالنزوح إلى جنوبه خلال 24 ساعة

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بوجوب أن ينتقل جميع سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنها طلبت منه "إلغاء" هذا الأمر.



وقال المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس: "اليوم (12 تشرين الأول) قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، تبلغ مسؤولو الأمم المتحدة في غزة من قبل ضباط الإرتباط العسكري في الجيش الإسرائيلي بأنه يجب أن يتم نقل جميع سكان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة".



وأضاف: "هذا يعادل حوالى 1.1 مليون شخص. الأمر ينطبق على جميع موظفي الأمم المتحدة وجميع المقيمين في مرافق الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".



وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل ساعات من ذلك أن أكثر من 423 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنت حركة حماس هجومًا مباغتًا ودمويًا على جنوب الدولة العبرية السبت.