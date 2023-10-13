الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه جنوبًا

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه جنوبًا

أمر الجيش الإسرائيلي الجمعة "كل سكان مدينة غزة" بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع، مع دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس يومها السابع.



ودعا الجيش في بيان "كل سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدًا أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك".



وشدد الجيش للسكان على ضرورة التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنهم الشخصي وأمن عائلاتهم، قائلًا إنه "ممنوع الإقتراب من منطقة السياج الحدودي مع دولة إسرائيل".



وأشار إلى أنه سيواصل في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة ويعتزم الإمتناع عن التعرض إلى المدنيين، متهمًا حماس باستخدام هؤلاء دروعًا بشرية والإختباء في الأنفاق وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء".