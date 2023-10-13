زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفيليبين

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات الفيليبين صباح الجمعة، مما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، في حين حذرت السلطات السكان من إحتمال وقوع هزات إرتدادية.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق ضحل على بُ=عد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا في الساعة 8:24 صباحاً (00:24 ت غ). وهرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفًا من إنهيار مبانيهم.



وقال رافائيل كويفاس، المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بمدينة كالاكا الواقعة في إقليم باتانغاس على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مانيلا: "حتى الآن كل شيء على ما يرام. لم تقع إصابات".



وأضاف: "شعرنا بهزة قوية استمرت لمدة تقل عن عشر ثوان".