المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي يسحب ترشيحه

المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي يسحب ترشيحه

أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليز مساء الخميس سحب ترشيحه، في قرار يفاقم أزمة المؤسسة المشلولة منذ أكثر من أسبوع.



وكان سكاليز فاز الأربعاء في تصويت غير رسمي للحلول محل كيفن مكارثي الذي أقاله زملاؤه في 3 تشرين الأول الحالي، لكن النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدد موال للرئيس السابق دونالد ترامب.



وإزاء هذا الإنقسام، قرر سكاليز الإنسحاب.



وقال: "لقد كانت مغامرة كبيرة ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به. لقد أخبرت زملائي لتوي بأنني أسحب إسمي كمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".

