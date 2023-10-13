الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة الغربية

الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة الغربية

أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداءً عاجلًا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان إن هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، محذرًا من أن المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة للإستجابة بشكل مناسب لإحتياجات الفلسطينيين الضعفاء.



وشدد أوشا على أنه "لضمان قدرة الشركاء على الإستجابة للإحتياجات، من المهم أن يتم تلقي أموال في الوقت المحدد عبر هذا النداء"، مشيرًا إلى أن تمويل المساعدات لقطاع غزة والضفة الغربية في 2023 كان بمثابة "تحد".

