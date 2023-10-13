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بريطانيا تعزز التمويل المخصص لأمن المجتمع اليهودي في البلاد

أخبار دولية
2023-10-13 | 01:35
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بريطانيا تعزز التمويل المخصص لأمن المجتمع اليهودي في البلاد
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بريطانيا تعزز التمويل المخصص لأمن المجتمع اليهودي في البلاد

بريطانيا تعزز التمويل المخصص لأمن المجتمع اليهودي في البلاد

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس تخصيص تمويل إضافي بقيمة ثلاثة ملايين جنيه لتعزيز حماية المجتمع اليهودي من الإعتداءات المعادية للسامية بعدما سجلت الهجمات ضد يهود في المملكة إرتفاعًا بنسبة 400 في المئة في أعقاب العملية الدامية لحماس في إسرائيل.
     
وقالت الحكومة في بيان إن الأموال ستذهب إلى "صندوق أمن المجتمع" أو "سي أس تي" الذي تأسس لحماية اليهود البريطانيين من جرائم الكراهية وتهديدات مشابهة.
     
وأضافت أنه سجل 139 حادثًا معاديًا للسامية في الأيام الأربعة الماضية، في زيادة بنسبة 400 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
     
وتعمل المنظمة مع الشرطة من كثب لحماية ممتلكات المجتمع اليهودي، وسيضمن التمويل الجديد نشر مزيد من الحراس في المدارس اليهودية.
     
وستقوم المنظمة أيضًا بتعيين موظفين أمنيين إضافيين خارج الكنس اليهودية يومي الجمعة والسبت، وفقًا للبيان الحكومي.

أخبار دولية

بريطانيا

المجتمع اليهودي

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