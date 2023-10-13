وكالة الأونروا تعلن نقل مقر عملياتها إلى جنوب قطاع غزة

وكالة الأونروا تعلن نقل مقر عملياتها إلى جنوب قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستنقل مقر عملياتها وموظفيها الأجانب إلى جنوب قطاع غزة، بعدما أصدرت إسرائيل أمر إخلاء نددت به المنظمة الدولية وحذرت من تبعاته "المدمرة".



وكتبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على منصة "إكس" أنها "نقلت مقر عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى الجنوب لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها لطواقمها واللاجئين الفلسطينيين في غزة".