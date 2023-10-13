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وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع الدولة العبرية في أعقاب هجوم شنته حركة حماس.



وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الدولة العبرية.

