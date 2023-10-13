1537 قتيلا في قطاع غزة بينهم 500 طفل وفق وزارة الصحة التابعة لحماس

1537 قتيلا في قطاع غزة بينهم 500 طفل وفق وزارة الصحة التابعة لحماس



قتل 1537 فلسطينيا بينهم 500 طفل منذ بدء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة السبت بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على الدولة العبرية، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للحركة.



وأفادت الوزارة في بيان عن "استشهاد 1537 مواطناً منهم 500 طفل"، وذلك في حصيلة حتى الساعة 10:30 مساء الخميس.