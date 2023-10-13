حماس ترفض الأوامر الإسرائيلية بإخلاء شمال قطاع غزة

رفضت حركة حماس التي تسيطر على غزة الأوامر الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال القطاع، وهو إجراء يطال 1,1 مليون شخص، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف للقطاع.وقالت الحركة في بيان "شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر".