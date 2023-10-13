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كتائب القسام تعلن مقتل 13 أسيرًا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي على غزة
أخبار دولية
2023-10-13 | 03:54
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كتائب القسام تعلن مقتل 13 أسيرًا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي على غزة
كتائب القسام تعلن مقتل 13 أسيرًا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي على غزة
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 13 أسيرًا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت احتجزتهم خلال هجومها على الدولة العبرية السبت.
وأكدت الكتائب في بيان "مقتل 13 أسيرًا من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن "6 منهم قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".
أخبار دولية
كتائب عز الدين القسام
القصف الإسرائيلي
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