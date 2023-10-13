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الخارجية الإسرائيلية تعلن تعرض أحد العاملين في سفارتها ببكين لاعتداء

أخبار دولية
2023-10-13 | 04:52
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الخارجية الإسرائيلية تعلن تعرض أحد العاملين في سفارتها ببكين لاعتداء
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الخارجية الإسرائيلية تعلن تعرض أحد العاملين في سفارتها ببكين لاعتداء

الخارجية الإسرائيلية تعلن تعرض أحد العاملين في سفارتها ببكين لاعتداء

اعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن موظفا في سفارة إسرائيل في بكين تعرض لهجوم الجمعة. 
     
وجاء في بيان للوزارة أن "موظفا إسرائيليا في السفارة الإسرائيلية في بكين تعرض لهجوم اليوم"، وأنه يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.
     
 

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