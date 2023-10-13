العاهل الأردني يحذر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة

العاهل الأردني يحذر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



كما حذر الملك من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من كل الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مؤكدًا ضرورة عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

