حركة حماس: ندعو الأمم المتحدة ووكالة الأونروا إلى تحمّل مسؤولياتهم

أصدرت حركة حماس بياناً جاء فيه التالي:



"ندعو الأمم المتحدة ووكالة الأونروا إلى تحمّل مسؤولياتهم، والوقوف في وجه محاولات التهجير الممنهجة التي يحاول الاحتلال الفاشي تنفيذها



إن ما نشهده من تراجُعٍ وضعفٍ في موقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتقصيرٍ في أداء واجباتها، بتأمين احتياجات شعبنا، الذي يتعرض لقصف وحشي همجي مستمر؛ هو سلوك مُدان ومستهجن، ويستدعي مراجعة فورية وعاجلة لهذه السياسة، التي تشكّل خدمة لأجندة الاحتلال، الرامية إلى اقتلاع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من أرضه.



نطالب الأمم المتحدة ووكالة (الأونروا)، بالوقوف عند مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم، وإدانة جرائم الاحتلال، والتخلي عن دور شاهد الزور على عمليات التهجير الممنهج التي تقوم بها آلة الحرب الصهيونية، والدفاع عن حقّ المواطنين في البقاء في بيوتهم، وتأمين احتياجاتهم؛ فهذا الشعب اتخذ قراره بالبقاء في أرضه مهما كانت التضحيات، ولن يغادرها إلا إلى أراضيه وقراه ومدنه التي هُجِّرَ منها قسراً".