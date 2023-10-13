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قتل أستاذ طعنًا وإصابة شخصين بجروح بالغة في إعتداء في مدرسة في فرنسا

قتل أستاذ طعنًا وإصابة شخصين بجروح بالغة في إعتداء في مدرسة في فرنسا

قتل أستاذ طعنًا وأصيب شخصان بجروح بالغة في هجوم بالسكين في مدرسة في أراس في شمال فرنسا صباح الجمعة، على ما أفادت السلطات المحلية ومصدر في الشرطة.



وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس بأنه تم القبض على منفذ الهجوم.