الجامعة العربية تعتبر أن النقل القسري لسكان غزة جريمة حرب

الجامعة العربية تعتبر أن النقل القسري لسكان غزة جريمة حرب

رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مطالبة إسرائيل لسكان شمال قطاع غزة بالإنتقال إلى جنوبه يعد "جريمة حرب جديدة"، مؤكدًا أنه "يحظر على القوة القائمة بالإحتلال مباشرة نقل قسري للسكان".



ووجه أبو الغيط، بحسب ما نشرت الجامعة على منصة إكس، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطالبه "بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالإنتقال فورًا إلى جنوبه".