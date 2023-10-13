آلاف المتظاهرين في شوارع بلدان مختلفة دعمًا لغزة

آلاف المتظاهرين في شوارع بلدان مختلفة دعمًا لغزة

في اليوم السابع من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ودعمًا لقطاع غزة، تظاهر آلاف الإيرانيين في شوارع طهران وفي مدن إيرانية أخرى، وأحرق المحتجون خلالها أعلامًا أميركية وإسرائيلية.



وشارك الآلاف في وسط بغداد في تظاهرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



كذلك، تظاهر الآلالف في عمان دعمًا لـ"المقاومة" الفلسطينية.