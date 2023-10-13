عباس يؤكد لبلينكن "رفضه الكامل" للتهجير من غزة ويحذّر من "نكبة ثانية"

عباس يؤكد لبلينكن "رفضه الكامل" للتهجير من غزة ويحذّر من "نكبة ثانية"



أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "رفضه الكامل" لتهجير السكان من غزة، محذرا من "نكبة ثانية"، بعدما أمرت الدولة العبرية سكان شمال القطاع بإخلائه في ظل الحرب بينها وبين حركة حماس.



ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية للأنباء أن عباس شدد لبلينكن خلال لقاء جمعهما في عمّان "على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".



