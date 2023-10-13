أبو عبيدة: العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين

اعتبر المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان "العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين".



وقال :"وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخا على عسقلان و50 صاروخا على سديروت، وقصفنا مطار بن غوريون".



وتوجّه لاسرائيل بالقول "أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة، ولا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات المقبلة".