واشنطن تجري محادثات للسماح للأجانب بمغادرة غزة عبر معبر رفح

أكد مسؤول أميركي كبير أن واشنطن لا تزال تجري محادثات للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي الذي تعرّض للقصف مرات عدة منذ بدء هجوم حماس السبت الماضي.وقال المسؤول طالبًا عدم ذكر اسمه لصحافيين على متن الطائرة التي كانت تقلّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من عمّان إلى الدوحة، "هذا أيضًا أمر ناقشناه مع إسرائيل، ونواصل مناقشته مع مصر - أهمية أن يكون معبر رفح مفتوحًا أمام المواطنين الأميركيين والرعايا الأجانب من دول أخرى الذين يريدون المغادرة ولهم الحق في المغادرة".