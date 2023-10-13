البيت الأبيض يعتبر أن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال غزة "مهمة صعبة"

اعتبر البيت الأبيض الجمعة أن إخلاء شمال غزة مثلما أمرت به إسرائيل "مهمة صعبة"، فيما نددت الأمم المتحدة بهذا القرار.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي متحدثا لشبكة سي إن إن إن الإسرائيليين "يحاولون إبعاد المدنيين من الخطر"، مضيفا "إنها مهمة صعبة، إنهم مليون شخص في محيط حضريّ شديد الكثافة السكانية، إنها بالأساس منطقة معارك، وبالتالي لا أعتقد أن أحدا يقلل من تقدير التحدي القاضي بتنفيذ هذا الإجلاء".

