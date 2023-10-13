انفجار يهز مسجدا للشيعة في شمال أفغانستان

هز انفجار مسجدا للأقلية الشيعية في شمال أفغانستان الجمعة وفق سكان قال أحدهم إن الانفجار أسفر عن سقوط "عدد كبير" من القتلى والجرحى.



وأكدت حكومة طالبان وقوع الانفجار الذي حصل في بول-إي- خمري عاصمة ولاية بغلان ولم تعرف طبيعته في الوقت الحاضر.



وقال مساعد الناطق باسم الحكومة بلال كريمي لوكالة فرانس برس "أشجب الانفجار بقوة لكنني لا أملك راهنا كل المعلومات".