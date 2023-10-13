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بايدن "سيبذل كل ما بوسعه" لتحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى حماس
أخبار دولية
2023-10-13 | 10:05
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بايدن "سيبذل كل ما بوسعه" لتحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى حماس
وعد الرئيس الأميركي جو بايدن ببذل "كل ما بوسعه" لتحرير المواطنين الأميركيين المحتجزين رهائن لدى حماس، في مقابلة بثت محطة "سي بي اس" مقتطفات منها الجمعة.
سيتحدث الرئيس الأميركي، بحسب "سي بي اس"، الجمعة عبر الفيديو مع عائلات أميركيين يرجح أن أقرباءهم محتجزون لدى حماس.
وقال بايدن بحسب مقتطفات من هذه المقابلة "سنبذل كل ما بوسعنا لإعادتهم الى البلاد إذا تمكنا من العثور عليهم".
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