إردوغان: عمليات ترحيل السكان في قطاع غزة "غير مقبولة"

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة بالأمر الإسرائيلي بإجلاء "جميع المدنيين" من مدينة غزة معتبرا أنه "غير مقبول".



وقال إردوغان إن "إرغام سكان غزة على النزوح خلال 24 ساعة غير مقبول"، في وقت يتوقع أن تشن إسرائيل هجوما بريا على القطاع الذي تسيطر عليه حماس ردا على هجوم الحركة غير المسبوق السبت على إسرائيل.



وأضاف إردوغان خلال كلمة ألقاها أمام رؤساء أفارقة في اسطنبول أن "قطع المياه والكهرباء والطعام عن مليوني شخص محاصرين في 360 كيلومترا مربعا مخالف لبديهيات القانون الإنساني"