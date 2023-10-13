لقاء بين وزيري الدفاع الاميركي والاسرائيلي... غالانت: سلامة المدنيين في غزة مسؤولية حماس

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد استون أنه "لو علمنا بهجوم وشيك ضد حليف لنا كنا سنبلغ عن ذلك".



وطالب وزير الدفاع الاميركي، بعد لقائه نظيره الاسرائيلي يوآف غالانت، من سكان غزة التوجه إلى جنوب القطاع، مؤكدا أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي تتدفق إلى إسرائيل.



وشدد غالانت من جهته على أن "اسرائيل ستدمر حماس وقدراتها العسكرية"، مشيرا إلى أن سلامة المدنيين في غزة هي مسؤولية حماس.



واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن "فكرة هجوم حماس إيرانية ولا يهم موافقة طهران من عدمها".