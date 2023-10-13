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المسؤول الاعلامي لحركة "حماس" في لبنان للـLBCI: عدونا يريد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها للضغط على المقاومة

أخبار دولية
2023-10-13 | 13:13
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المسؤول الاعلامي لحركة "حماس" في لبنان للـLBCI: عدونا يريد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها للضغط على المقاومة
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المسؤول الاعلامي لحركة "حماس" في لبنان للـLBCI: عدونا يريد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها للضغط على المقاومة

اعتبر المسؤول الاعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني ان "عدونا يريد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها للضغط على المقاومة ولكن الذي فشّل هذه المحاولة هو الموقف البطوليّ لشعبنا"، مؤكدّا ان "القدرة الصاروخية لدى المقاومة لا تزال تسير حسب المخطط مسبقًا".

ولفت في حديث للـLBCI الى ان "كتائب القسام استخدمت صاروخا جديدا للمرة الاولى في هذه المعركة وأرادت أن تقول أن المقاومة تمتلك زمام المبادرة بالاضافة إلى أوراق ضغط لم تستخدمها بعد".
 

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