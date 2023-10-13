غوتيريش يدعو إسرائيل لـ"تفادي كارثة إنسانية"

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني الى مغادرة شمال قطاع غزة.



وكشف المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك للصحافيين أن "الأمين العام وفريقه يجرون اتصالات هاتفية"، مشيرا إلى أنه على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية.