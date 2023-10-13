مغادرة أول طائرة تقل أميركيين تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى أوروبا

غادرت أول رحلة جوية مستأجرة خصيصاً لإجلاء مواطنين أميركيين، إسرائيل في طريقها إلى أوروبا، حسبما أفاد متحدث باسم البيت الأبيض ، من دون تقديم تفاصيل عن الوجهة.



وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى أنّ رحلات أخرى ستتبع "طالما أنّ هناك طلباً من مواطنين أميركيين" للمغادرة.