البيت الأبيض يعلق على قصف إسرائيل صحافيين جنوبي لبنان

كشف البيت الأبيض أنه اطلع على تقارير بمقتل صحفي في رويترز وإصابة صحفيين بقناة الجزيرة ووكالة فرانس برس جنوب لبنان.



واعتبر البيت الأبيض العمل الذي يقوم به الصحفيون "محفوف بالمخاطر" وأن حادث اليوم يذكر بذلك، وتمنى أن يتماثل الصحفيون المصابون للشفاء العاجل.