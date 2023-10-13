لقاء جمع وزير الخارجية الايراني بالمقداد ... عبد اللهيان: نحذر مثيري الحروب ضد النساء والأطفال في غزة

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن "المسؤول الاساسي عن التصعيد الخطر في المنطقة هو اسرائيل واستمرار احتلالها للاراضي العربية".



ورأى المقداد، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في دمشق اليوم مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، أن "اعتداءات الاحتلال لم تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة فقط بل شملت كل أنحاء المنطقة وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية ذلك".



واعتبر أن "الولايات المتحدة تواصل دعم سياسة القتل الإسرائيلية وما من شعب في العالم صبر وعانى وتحمل أكثر من الشعب الفلسطيني"، مشيرا الى أن "الاحتلال يستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة بأسلحة الدمار الشامل وقتل خلال الأيام الماضية مئات الأطفال".



وأكد وزير الخارجية السوري "وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة".



وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان من جهته، إنه التقى الرئيس السوري بشار الأسد وأجرى "محادثات مهمة في شأن التطورات الأخيرة في فلسطين واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي قاتل الأطفال".



وحذّر عبد اللهيان "مثيري الحروب ضد النساء والأطفال في قطاع غزة بضرورة وقف جرائم الحرب التي يرتكبونها قبل أن يتأخر الأوان"، لافتا إلى أن "الكيان الصهيوني يغطي على هزيمته أمام المقاومة الفلسطينية بقصف المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".



وأكد أن "المقاومة وضعت أمامها كل السيناريوهات الممكنة وهي على أتم الجهوزية وروحها المعنوية العالية".