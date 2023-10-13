بايدن يؤكد أن معالجة "الأزمة الإنسانية" في غزة تمثل "أولوية"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية".



واشار الرئيس الأميركي، خلال زيارة إلى مدينة فيلادلفيان إلى أن "فرقنا في المنطقة تعمل، بالتواصل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة، على زيادة الدعم" الإنساني.



وشدد على أنه "لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بحماس وبهجمات حماس المروعة، وهم يعانون نتيجتها أيضا".



وأكد بايدن مجددا دعمه القوي لإسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنت حماس السبت والذي وصفه بأنه "شر محض".



كما أكد أننا "نحرص أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات".



وأشار إلى أنه تحدث في وقت سابق الجمعة مع عائلات الأميركيين المفقودين منذ هجوم حماس.