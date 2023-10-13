الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن يؤكد أن معالجة "الأزمة الإنسانية" في غزة تمثل "أولوية"
أخبار دولية
2023-10-13 | 16:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن يؤكد أن معالجة "الأزمة الإنسانية" في غزة تمثل "أولوية"
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية".
واشار الرئيس الأميركي، خلال زيارة إلى مدينة فيلادلفيان إلى أن "فرقنا في المنطقة تعمل، بالتواصل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة، على زيادة الدعم" الإنساني.
وشدد على أنه "لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بحماس وبهجمات حماس المروعة، وهم يعانون نتيجتها أيضا".
وأكد بايدن مجددا دعمه القوي لإسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنت حماس السبت والذي وصفه بأنه "شر محض".
كما أكد أننا "نحرص أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات".
وأشار إلى أنه تحدث في وقت سابق الجمعة مع عائلات الأميركيين المفقودين منذ هجوم حماس.
أخبار دولية
معالجة
"الأزمة
الإنسانية"
"أولوية"
التالي
الخارجية الإسرائيلية تعلن تعرض أحد العاملين في سفارتها ببكين لاعتداء
إيران تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكنها "الانسحاب" من اتفاق تحرير الأرصدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-10
بايدن يؤكد استعداد الولايات المتحدة لتحريك "موارد إضافية" لدعم اسرائيل
آخر الأخبار
2023-10-10
بايدن يؤكد استعداد الولايات المتحدة لتحريك "موارد إضافية" لدعم اسرائيل
0
أخبار دولية
2023-10-07
بايدن يؤكد أن الدعم الأميركي لإسرائيل "راسخ"
أخبار دولية
2023-10-07
بايدن يؤكد أن الدعم الأميركي لإسرائيل "راسخ"
0
آخر الأخبار
2023-10-01
بايدن يؤكد أن واشنطن "لن تتخلى عن أوكرانيا" رغم الإتفاق لتجنب الإغلاق
آخر الأخبار
2023-10-01
بايدن يؤكد أن واشنطن "لن تتخلى عن أوكرانيا" رغم الإتفاق لتجنب الإغلاق
0
أخبار دولية
2023-09-21
بايدن يؤكد لزيلينسكي "حرصه على وقوف العالم إلى جانب" أوكرانيا
أخبار دولية
2023-09-21
بايدن يؤكد لزيلينسكي "حرصه على وقوف العالم إلى جانب" أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟
تقارير نشرة الاخبار
17:06
"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟
0
أخبار دولية
16:36
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا
أخبار دولية
16:36
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا
0
أخبار دولية
15:40
لقاء جمع وزير الخارجية الايراني بالمقداد ... عبد اللهيان: نحذر مثيري الحروب ضد النساء والأطفال في غزة
أخبار دولية
15:40
لقاء جمع وزير الخارجية الايراني بالمقداد ... عبد اللهيان: نحذر مثيري الحروب ضد النساء والأطفال في غزة
0
أخبار دولية
15:35
الخارجية السعودية ترفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة
أخبار دولية
15:35
الخارجية السعودية ترفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-06
اقتحم مزرعة في الليل... القبض على رجل مارس الجنس مع بقرة!
منوعات
2023-09-06
اقتحم مزرعة في الليل... القبض على رجل مارس الجنس مع بقرة!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-09
هل يمكن لـ"تشات جي بي تي" أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي؟
علوم وتكنولوجيا
2023-10-09
هل يمكن لـ"تشات جي بي تي" أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي؟
0
منوعات
2023-10-11
انتشار بق الفراش في باريس تابع... مشهد صادم في أحد الشوارع: ما علاقة الفنادق؟! (فيديو)
منوعات
2023-10-11
انتشار بق الفراش في باريس تابع... مشهد صادم في أحد الشوارع: ما علاقة الفنادق؟! (فيديو)
0
أمن وقضاء
04:32
توقيف فرد من عصابة ناشطة في سرقة السيارات ونقلها خارج لبنان
أمن وقضاء
04:32
توقيف فرد من عصابة ناشطة في سرقة السيارات ونقلها خارج لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟
تقارير نشرة الاخبار
17:06
"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
تقارير نشرة الاخبار
14:53
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
بيروت تستضيف معرض الكتاب
تقارير نشرة الاخبار
14:48
بيروت تستضيف معرض الكتاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
لا مكمن للغاز في بئر البلوك رقم ٩
تقارير نشرة الاخبار
14:41
لا مكمن للغاز في بئر البلوك رقم ٩
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
التضامن مع غزة إنسحب إلى المستوى الرياضي
تقارير نشرة الاخبار
14:29
التضامن مع غزة إنسحب إلى المستوى الرياضي
0
أخبار لبنان
14:24
سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب
أخبار لبنان
14:24
سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر
تقارير نشرة الاخبار
14:17
عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هكذا يتوزّع عرب 48 في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هكذا يتوزّع عرب 48 في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الفلسطينيون من النكبة الى النكسة الى طوفان الأقصى...
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الفلسطينيون من النكبة الى النكسة الى طوفان الأقصى...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:37
معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء
خبر عاجل
04:37
معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء
2
حال الطقس
01:17
أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:17
أمطار غزيرة وأولى ثلوج الموسم... إليكم تفاصيل الطقس
3
خبر عاجل
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات
خبر عاجل
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات
4
خبر عاجل
11:34
استشهاد صحافي وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب
خبر عاجل
11:34
استشهاد صحافي وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب
5
أخبار لبنان
04:49
إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!
أخبار لبنان
04:49
إنتهاء الحفر في البئر في البلوك ٩... ولا جدوى من المواصلة!
6
خبر عاجل
11:47
حزب الله: استهداف مواقع العباد ومسكفعام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة
خبر عاجل
11:47
حزب الله: استهداف مواقع العباد ومسكفعام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة
7
خبر عاجل
11:17
معلومات للـLBCI: لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني
خبر عاجل
11:17
معلومات للـLBCI: لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني
8
خبر عاجل
09:44
معلومات للـLBCI: قصف يطال احد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في الضهيرة
خبر عاجل
09:44
معلومات للـLBCI: قصف يطال احد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في الضهيرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More