ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 1900 قتيل.



وأكدت الوزارة في بيان أن الضربات المتواصلة أدت إلى "ارتفاع عدد الشهداء... إلى 1900 بينهم 614 طفلا و370 سيدة".



واشارت إلى أن 7696 شخصا أصيبوا خلال ستة أيام من الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس.

