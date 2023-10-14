مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحماس

دعا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الجمعة إلى "وقف إنساني لإطلاق النار" في قطاع غزة وإسرائيل، محملا الولايات المتحدة مسؤولية استمرار النزاع بين الطرفين.



ونص مشروع قرار تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليه وكالة فرانس برس على وقف "فوري" لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، منددا بشدة "بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهابية".