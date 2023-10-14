روسيا تعرب عن رغبتها ببناء محطة للطاقة النووية في مالي

أعربت روسيا الجمعة عن رغبتها بإنشاء البنية التحتية النووية في مالي، بعد ساعات على إبرامها اتفاقا مع بوركينا فاسو المجاورة لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة.



ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا تخوض روسيا منافسة مع الغرب لبسط نفوذها في إفريقيا، وقد تعهدت بإقامة المزيد من التعاون العسكري مع الزعماء الأفارقة وتقديم محاصيل حبوب بشكل مجاني لست دول إفريقية.