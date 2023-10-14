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الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما للفلسطينيين

أخبار دولية
2023-10-13 | 23:51
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الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما للفلسطينيين
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الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما للفلسطينيين

تظاهر آلاف الأشخاص الجمعة في وسط مدينة نيويورك للمطالبة بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي" والتنديد بدعم الولايات المتحدة للدولة العبرية، معبرين في الوقت نفسه عن مخاوفهم في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
     
ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية في شارع برودواي، على مرمى حجر من تايمز سكوير، حسبما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس.
     
ودعا المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب ومن خلفيات متنوعة، متوشحين الكوفية، إلى "تحرير فلسطين" واتهموا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، بعد ستة أيام من هجوم حركة حماس المباغت الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني في إسرائيل. 

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