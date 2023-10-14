الجمهوريون يرشحون جيم جوردان لرئاسة مجلس النواب الأميركي

رشح الجمهوريون الجمعة المحافظ المتشدد جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، مع مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس الذي أصاب واشنطن بالشلل.



ويعاني الحزب الجمهوري من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.



وأعلن ستيف سكاليز، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب والمنتخب عن ولاية لويزيانا (جنوب شرق) مساء الخميس سحب ترشيحه، بعد يومين من فوزه بفارق ضئيل في تصويت داخلي للحزب في مواجهة جيم جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية.



وأعطى انسحاب سكاليز بعدما تبين أنه لن يتمكن من جمع ال217 صوتا المطلوبة فرصة ثانية لجوردان النائب عن أوهايو والبالغ 59.



وفضل الجمهوريون جوردان الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترامب ايضا رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا.