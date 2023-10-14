حماس: مجزرة الاحتلال ضد عائلات نزحت تحت القصف جريمة نكراء

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "مجزرة قوات الاحتلال ضد عائلات بغزة نزحت تحت القصف، بالجريمة النكراء التي لن تزيد شعبنا إلا تمسكا بأرضه".



وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقد قتل 70 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، أمس الجمعة، وأصيب أكثر من 200 آخرين، جراء قصف الاحتلال لقوافل نازحين جنوب غزة.