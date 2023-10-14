يونيسيف: مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 خلال أسبوع

أعلن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في السابع من تشرين الاول الجاري.



وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس إن "عدد القتلى من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ 500 طفل، بينما أصيب 1600 بجروح"، مشيرا إلى أن هذه الأعداد في ازدياد.



ووفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة، فإن عدد القتلى وصل مساء الجمعة إلى 1900 فلسطيني، بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696.