الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف نزحوا من منازلهم في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم السبت أن أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وفي وقت سابق الجمعة، دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، "من أجل سلامتهم الشخصية"، مع تواصل قصفه القطاع لليوم الثامن تواليا، وقطع تل أبيب الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء عن سكانه.